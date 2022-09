La carica speciale per Raspadori: la lezione di Mertens cuore azzurro

Mertens e il Napoli non si sono lasciati bene, proprio no. Nell’unico intervento pubblico sul tema, durante il programma Super Tele di Pierluigi Pardo su Dazn, il bomber dei bomber azzurri ha lanciato qualche settimana fa una stoccata a De Laurentiis, auspicando che la conclusione di questa storia possa rappresentare una lezione per la società. Ma questo epilogo non ha spento la passione di Dries per il Napoli, in cui ha giocato dal 2013 al 2022 raccogliendo una cascata d’amore dei tifosi. C’è stato lo strappo con De Laurentiis, ancora non si sa se provocata da qualche cattivo consigliere. Non con l’ambiente e non con la squadra. E Mertens, intanto trasferitosi al Galatasaray che gli ha accordato lo stipendio da 4 milioni che aveva chiesto a De Laurentiis per restare ancora un anno, è diventato tifoso anche dei nuovi, non soltanto dei vecchi compagni con i quali aveva sognato di riportare a Napoli lo scudetto. Il suo messaggio a Jack Raspadori pochi minuti il gol allo Spezia è significativo. E altri ne vuole inviare sui social al ragazzo pagato dal Napoli 30 milioni, convinto che possa essere il nuovo Dries. Hanno quasi la stessa altezza: 169 centimetri Mertens e 172 Raspadori. Li separano 13 anni ed è questa differenza di età che ha spinto De Laurentiis e il suo staff a voltare pagina, a chiudere una storia ambientata tra lo Stadio Maradona e Palazzo Donn’Anna. Tutta azzurra. Quella che Dries non ha dimenticato. F De Luca (Il Mattino)