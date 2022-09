I tifosi del Napoli già a Glasgow nonostante i consigli dell’Uefa

Gli annulli e gli storni dei biglietti per la trasferta di Glasgow verranno effettuati entro domani, al netto delle commissioni di servizio, mediante riaccredito sulla carta di credito utilizzata.

Rimborso biglietti. L’operazione sarà visibile a partire dal mese successivo dal compimento dell’operazione di rimborso. Lo ha fatto sapere il Napoli sul proprio sito ufficiale. C’era grande attesa per conoscere le modalità di rimborso dopo la beffa di domenica.

L’annuncio UEFA. La Uefa ha annunciato lo slittamento della partita di Champions di 24 ore con chiusura del settore ospiti (lo stesso sarà chiuso anche al Maradona nella gara di ritorno del 26 ottobre) proprio mentre molti tifosi erano in viaggio verso la Scozia o avevano già pianificato la trasferta spendendo tantissimi soldi tra voli e hotel. Sui social è scoppiata la bufera con migliaia di messaggi e tante polemiche per la tempistica di una decisione dovuta alle limitazioni del dipartimento di polizia inglese e all’organizzazione degli eventi in corso per il lutto dopo la morte della Regina Elisabetta II.

TIFOSI NAPOLETANI GIA’ A GLASGOW. La Uefa e lo stesso Napoli hanno invitato i tifosi a non recarsi allo stadio. Molti napoletani, infatti, hanno scelto di restare ugualmente a Glasgow.

Fonte: CdS