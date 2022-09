GIUDICE SPORTIVO – Un turno a Spalletti e a due ex Napoli. Out anche Leao

Questo pomeriggio c’era grande attesa per la sentenza del Giudice Sportivo, inerenti a mister Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo sarà squalificato per una giornata, dopo il rosso a fine gara subito contro lo Spezia. Un turno di squalifica anche per Rafael Leao del Milan. Sempre a proposito di allenatori, non saranno in panchina Massimiliano Allegri e Marco Baroni. Quest’ultimo, come riporta il sito della Lega calcio, per aver bestemmiato a fine gara. Invece due giornate a mister Marco Giampaolo per aver usato frasi ingiuriose verso l’arbitro Fabbri.

La Redazione