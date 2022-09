Euro avversario Napoli – La forza dei Glasgow Rangers e gli elementi da tener d’occhio

Domani sera all’Ibrox Stadium si giocherà per la seconda giornata di Champions League, girone A, la sfida tra i Glasgow Rangers e il Napoli. L’impianto dell’undici scozzese allenato da Giovanni Van Bronkhorst, è uno dei punti di forza, i tifosi infatti spingono dall’inizio alla fine, con calore e passione. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, ci sono un paio di elementi interessanti come i terzini Tavernier e Basic, che spingono sulle fasce e, soprattutto il primo, va anche in gol. L’inizio dei Glasgow Rangers non è stato dei migliori, due sconfitte di fila per 4-0 contro i Celtic e Ajax, prima sella sosta forzata. Domani la compagine del Regno Unito vorrà ridare lustro al suo blasone e contro il Napoli punterà sul fattore campo come successe lo scorso anno in Europa League contro Sporting Braga e Lipsia.

La Redazione