Donati: “Solo complimenti per il centrocampo azzurro, ma occhio ai Rangers”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Donati, ex calciatore del Celtic: “Da avversario è difficile, ma stimolante affrontare i Rangers ad Ibrox. L’atmosfera che si crea nelle sfide europee è qualcosa di assolutamente incredibile. Dal punto di vista ambientale sarà complicatissimo per il Napoli. Arrivare in Scozia dopo la vittoria con il Liverpool ti fa arrivare anche più sereno, ma attenzione a non prendere sotto gamba l’impegno. Le britanniche in casa si trasformano. La gara col Milan? Ad alti livelli sono tutti abituati a gestire il doppio impegno. Starà anche a Spalletti rigenerare i suoi in vista della trasferta col Milan. Avere una rosa ampia e tenere tutti sul pezzo: la testa fa tutto in questi casi. Il centrocampo del Napoli? Ho solo complimenti per loro. Lobotka si è trasformato. Quando dicevo che poteva essere un nuovo Jorginho, la gente si metteva a ridere. Zielinski e Anguissa poi si presentano da soli, abbinano qualità a quantità. Simeone? Non è più un ragazzino, ha esperienza e convinzione. Sono sicuro riuscirà a dire la sua anche in un ambiente come Ibrox. Poi qualcosina gliel’avrà insegnata suo padre su come gestire gare pesanti come queste (ride ndr)”.