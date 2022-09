Immediato pronto riscatto per l’Inter. I neroazzurri vincono 2-0 in casa del Viktoria Plzen nella 2a giornata del gruppo C di Champions League dopo il ko all’esordio con il Bayern. Tutto facile per la squadra di Inzaghi con le reti per tempo di Dzeko e Dumfries. L’Inter va a tre punti nel girone in attesa di Bayern Monaco Barcellona