Champions League – Bayern Monaco da urlo, Barça e Atletico Madrid ko

Al via la seconda giornata della fase ai gironi di Champions League con le partite del Martedi e tante sorprese. Show del Bruges, che annienta 4-0 il Porto in Portogallo e balza a sorpresa al comando a punteggio pieno nel gruppo B. Belgi in testa solitari nel girone con l’Atletico Madrid, che cade 2-0 in casa del Bayer Leverkusen e si fa agganciare dai tedeschi al secondo posto. Da urlo il Bayern Monaco che stende 2-0 il Barcellona del grande ex Lewandowski e scappa a punteggio pieno in vetta nel gruppo C (Inter). Successi infine per Sporting Lisbona e Eintracht Francoforte che battono Tottenham (2-0 portoghesi) e Marsiglia (1-0 tedeschi). Sporting al comando solitario nel gruppo D a +3 punti su Tottenham e Eintracht