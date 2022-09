Berthold, ex calc.: “Il Napoli è stata una sorpresa con il Liverpool”

Thomas Berthold, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Bisogna utilizzare un gioco offensivo? “Il Napoli è stata una sorpresa con il Liverpool. Attualmente le squadre europee giocano partite ad alta intensità. Questo fattore, unito alla velocità del gioco, è determinante in campionati come la Premier, assente, invece, in Serie A. Anche gli allenatori del campionato inglesi sono differenti perchè internazionali. In Italia persiste ancora il calcio basato sul catenaccio. Non comprendo, inoltre, perchè i club italiani non puntano su giovani talenti, ma intervengono sul mercato per ingaggiare calciatori d’esperienza. Bisogna sottolineare che la Nazionale italiana non parteciperà ai prossimi Mondiali…”.