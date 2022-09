A Glasgow ci sarà il silenzio: niente musica Champions

La musica della Champions League non suonerà domani sera a Ibrox Park. Né l’inno della Uefa né altre canzoni nel pre-partita. I Rangers lo hanno comunicato all’Uefa che ha preso atto della decisione del club scozzese. Poi ci sarà anche la fascia nera al braccio. La liturgia del lutto. Doveva essere una festa il ritorno in Champions dopo 12 anni dall’ultima volta con il Manchester United. Non lo è, non può esserlo. Con la regina Elisabetta II che è qui a pochi chilometri, nella cattedrale di St Giles. E il nuovo re che fino a questa mattina resterà a Edimburgo, prima di spostarsi nel Galles. La stessa misura sarà applicata anche a Liverpool-Ajax, Chelsea-Salisburgo e Manchester City-Borussia Dortmund.

Il Mattino