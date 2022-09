SSCN – Contro lo Spezia Alex Meret ha raggiunto quota cento

Certo non si può dire che i suoi anni in azzurro siano stati “semplici”. Alex Meret ha spesso dovuto sgomitare per ritagliarsi spazio e, soprattutto, l’estate appena trascorsa, non è stata tra le più facili. Ora, il portiere del Napoli, pare star conquistando l’agognata continuità. Nonostante le gerarchie, spesso sovvertite, con lo Spezia ha raggiunto le cento presenze con la maglia partenopea. Ce lo ricorda la SSCN:

1️⃣0️⃣0️⃣ 𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒 𝐌𝐄𝐑𝐄𝐓 Con la partita contro lo Spezia, Alex raggiunge le cento presenze in maglia azzurra! 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/28h60EvFH9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2022