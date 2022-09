Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti a fine gara contro lo Spezia, non le ha mandate a dire, specie per il turnover, compreso al presidente De Laurentiis, ma vuole restare a Napoli. Come riporta il Mattino, le parti vogliono proseguire, discutendo del rinnovo. Il contratto scadrà a fine anno, ma si può prolungare di un’altra stagione, sempre che le persone interessate siano d’accordo. Probabilmente l’incontro avverrà durante la pausa per i Mondiali in Qatar.

La Redazione