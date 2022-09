SERIE C – Pontedera-Ancona 2-2, prima rete nei professionisti per l’ex Napoli Primavera Cioffi

Mentre non è andata bene alla Pro Vercelli degli ex Napoli Vergara e Saco che ieri è stata sconfitta per 4-1, pareggio invece per il Pontedera tra le mura amiche contro l’Ancona. La prima rete per la compagine toscana ci ha pensato l’ex Napoli Primavera Antonio Cioffi ad inizio ripresa, realizzando il primo gol tra i professionisti.

La Redazione