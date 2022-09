SERIE A | Empoli-Roma 1-2: Bandinelli non basta, la decide Abraham

L’Empoli cerca la prima vittoria della sua stagione contro una Roma ferita nell’orgoglio dalle due sconfitte consecutive. I giallorossi partono subito forte con il palo di Dybala il quale, qualche minuto dopo, riesce a trovare il gol del vantaggio con una perla di sinistro dal limite dell’area. L’Empoli reagisce e colpisce il palo con Satriano, crescendo sempre più in intensità fino al gol del pareggio di Bandinelli sul finire di primo tempo. Nel secondo tempo la Roma cerca subito di tornare in vantaggio con una grande occasione di Ibanez con Parisi che salva sulla linea, ma l’Empoli è vivo e sfiora il gol con Satriano. I giallorossi non sono particolarmente brillanti in impostazione, ma la luce è Dybala, che confeziona un cross perfetto per Abraham che supera Vicario. La squadra toscana non si arrende e cerca il pareggio, ma si ferma al palo con il tiro di Akpra Akpro, espulso poco dopo per gioco pericoloso su Smalling.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (51′ Cacace); Haas (63′ Akpra Akpro), Marin (82′ Cambiaghi), Bandinelli; Pjaca (63′ Bajrami); Satriano Lammers (82′ Grassi).

A disposizione

Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Grassi, De Winter, Henderson, Bajrami, Akpa Akpro, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Cambiaghi.

Allenatore: Zanetti

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola (97′ Vina); Dybala (80′ Bove), Pellegrini (95′ Camara); Abraham (80′ Belotti).

A disposizione

Boer, Svilar, Belotti, Shomurodov, Vina, Camara, Zaniolo, Bove, Volpato, Tripi.

Allenatore: Mourinho

Arbitro: Marinelli

NOTE: Ammoniti: Parisi, Ismajli, Akpra Akpro (E), Celik (R). Espulsioni: Akpra Akpro (E). Recupero: 1′ (pt), 7′ (st).