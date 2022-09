Renzi, Codacons: “Si tratta di forza maggiore, i tifosi devono essere rimborsati”

“Tutte le spese sostenute dai tifosi e legate alla partita Rangers-Napoli devono essere interamente rimborsate – afferma il presidente Carlo Rienzi e si legge su Napoli Magazine – Siamo infatti in presenza di una causa di forza maggiore che fa venire meno lo scopo per cui gli utenti hanno acquistato biglietti aerei, soggiorni alberghieri e altri servizi che ora, alla luce dello spostamento del match, non potranno più essere usufruiti”. Aggiunge ancora Renzi: “Ci mettiamo a disposizione di tutti i tifosi che intendano chiedere la restituzione di quanto pagato e per avviare le dovute azioni contro compagnie aeree e strutture ricettive in caso di rifiuto al rimborso”