Raspadori, dai complimenti di Mertens al sogno bis in Champions League

Con lo Spezia Giacomo Raspadori è passato da una partita non positiva, all’essere l’eroe del match con la rete che è valsa tre punti davvero di platino. L’ex Sassuolo è andato poi ad esultare sotto la Curva B, tifosi in estasi per un calciatore che il Napoli ha seguito per tutta l’estate. Il ragazzo nativo di Bologna alla fine ha espresso la sua gioia: «Emozioni da brividi». Ha ricevuto anche un messaggio da brividi, quello di Dries Mertens: «Complimenti Giacomo Sapevo che facevi gol, complimenti amico mio». Ora Raspa-gol sogna il bis in Champions, anche se non si sa se dal primo minuto o a gara in corso. L’ex Sassuolo sa perfettamente che non è ancora al top della condizione, però una rete ti darà morale e fiducia, ora testa a Glasgow.

La Redazione