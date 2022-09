PRIMAVERA 1 – Vittorie casalinghe di Atalanta e Frosinone

Quest’oggi si sono giocate le ultime gare valevoli per la quinta giornata del campionato Primavera 1. L’Atalanta vince in casa contro la Sampdoria per 2-1. Il Frosinone invece conferma il buon momento, dopo la vittoria contro il Napoli sconfiggendo, tra le mura amiche, il Bologna per 3-0.

Risultati Primavera 1

Atalanta-Sampdoria 2-1

Frosinone-Bologna 3-0

La Redazione