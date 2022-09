Olivera e Mario Rui le garanzie di copertura a sinistra

Nel ruolo di terzino sinistro il Napoli è coperto nel migliore dei modi: Mario Rui è tornato titolare contro lo Spezia, la sua quinta partita da titolare in campionato, Mathias Olivera ha giocato dal primo minuto contro il Liverpool (a un quarto d’ora dalla fine subentrò al suo posto Mario Rui) dopo essere stato impiegato da titolare anche contro il Lecce (match in cui Mario Rui è rimasto in panchina). Sei presenze da titolare per il terzino portoghese (cinque da titolare e una entrando in campo nella ripresa) e due per quello uruguaiano acquistato quest’estate dal Getafe. Due laterali di fascia sinistra di grande affidabilità e con caratteristiche un po’ diverse: Mario Rui ha maggiore qualità nel palleggio contribuendo in maniera efficace alla costruzione della manovra, Olivera è più incisivo nella spinta sulla fascia per proporsi poi al cross. E tutti e due stanno innanzitutto mostrando grande solidità nella fase difensiva, chiudendo bene sui diretti avversari e concedendo poco dal loro lato anche per gli affondi e i cross verso il centro. Fonte: Il Mattino