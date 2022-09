Napoli, il turnover in difesa è ok: da Kim a Ostigard, tutti promossi

Terza partita per Alex Meret senza subire gol in campionato: cambiano le pedine e la difesa del Napoli resta ermetica, il turn over funziona nella linea a quattro arretrata, la conferma nel match contro lo Spezia. Spalletti ha fatto esordire sabato dal primo minuto Juan Jesus schierandolo con Rrahmani e la coppia centrale ha funzionato bene con il brasiliano attento su Nzola e il kosovaro decisivo con il salvataggio sulla linea sul tentativo di Kiwior. Un compito non semplice per la coppia Rrahmani-Juan Jesus contro un avversario tutto chiuso in difesa e che si affidato alle ripartenze: bravi i due centrali azzurri e nei recuperi a campo aperto su due punte insidiose in velocità come Nzola e Gyasi. E sicuro Meret quando è stato chiamato in causa, il portiere sempre titolare in quest’avvio di stagione con Sirigu secondo. Fonte: Il Mattino