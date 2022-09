Milan, oltre Leao, anche Rebic ed Origi in dubbio per domenica

Post Champions, quindi dopo l’impegno con la Dinamo Zagabria per i rossoneri del Milan e con i Rangers di Glasgow per il Napoli, ci sarà il big match Milan/Napoli. I milanisti Rebic e Divock Origi, sono alle prese rispettivamente con un problema alla schiena e un affaticamento muscolare ed entrambi non ci saranno mercoledì sera per l’appuntamento di Coppa. I due attaccanti, però, sono in forte dubbio anche per la sfida di campionato contro il Napoli, quando mancherà già lo squalificato Leao. Lo si legge su Tuttosport che spiega che tra giovedì e venerdì si capirà meglio se potranno farcela a recuperare per la sfida contro i partenopei.