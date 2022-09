L. Musto, consigliere comunale: “Spalletti è un limite. Non so come ha preso il presidente la conferenza”

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Luigi Musto, consigliere comunale di Napoli: “Sono tifosissimo del Napoli, ho avuto la fortuna di nascere nel periodo di Maradona e non ho mai visto nessun politico che abbia mai preso posizione di fronte alla discriminazione che stiamo vivendo. Il Calcio Napoli non ha colpe, ha subito detto di rimborsare il biglietto, ma voglio sapere chi sosterrà le spese dei napoletani che sono già lì o hanno già speso soldi per le varie prenotazioni. La chiusura del settore ospiti poteva essere preventivamente decisa. Ho scritto una lettera al Calcio Napoli che, purtroppo, c’entra poco o nulla. Juventus? Con l’aiuto del VAR, di cui sono un sostenitore per la trasparenza a 360°, tante cose che prima non venivano decifrate in modo corretto, adesso è impossibile farlo perché c’è l’occhio di tutti quando c’è un errore. Tuttavia, continua ad esserci qualche errore, mi dispiace che capita spesso a loro. Raspadori? L’ha salvato Spalletti spingendolo al gol. In conferenza era molto teso, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ne ha avuto per tutti. Le polemiche col Lecce non le ha digerite. Caratterialmente è molto cocciuto e si fissa sulle sue idee. Spalletti è un limite per il Napoli, in prospettiva bisogna stare attenti. Non so come il presidente ha preso la conferenza. C’è un’ultima cosa che voglio dire: complimenti al basket ed alla pallavolo italiana “

Premi qui per altre notizie