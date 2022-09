Klopp: “Ho visto più volte la partita di Napoli. È stato un vero horror show”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro l’Ajax, ed è tornato sulla gara col Napoli al Maradona.

“È stato un vero horror show. La peggior partita che abbiamo giocato da quando sono qui. Alcuni diranno che la peggiore è stata quella con l’Aston Villa (giocata due anni e finita 7-2, ndr). Ma in quella partita ci furono squarci del nostro gioco, a Napoli non c’è stato niente. Dobbiamo capire perché.

Abbiamo fatto una riunione con i calciatori. Ho visto più volte la partita di Napoli e abbiamo guardato insieme gli orrori. Anche i giocatori lo sapevano. Otto su undici hanno giocato a un livello inferiore al loro standard. La prima cosa da fare è risolvere i problemi individuali da squadra, seguire di nuovo un’idea comune.

Le mie squadre si basano su una quasi perfetta in difesa. Il fatto che avremmo potuto subire più gol è davvero pazzesco. Abbiamo avuto problemi evidenti nati da errori di valutazione. Tutti volevano risolverli da soli.

Abbiamo avuto 4 o 5 giorni di confronto verità. Non per abbattere i giocatori, solo per renderci conto del punto in cui ci troviamo ora. Questo è il punto di partenza per noi per risolvere i problemi insieme sul campo. Non c’è stata alcuna corsa a incolparci l’uno l’altro”.