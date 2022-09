Il gol annullato ieri a Milik nei minuti finali di Juventus-Salernitana ha alzato un polverone anche sui social, dove stanno spuntando dei fermo immagine che mostrano la posizione di Candreva che sembra tenere in gioco Bonucci. Lo stesso capitano della Juventus ha cercato di guardare oltre e pensare alla prossima sfida contro il Benfica: “Trasformiamo la rabbia, per ciò che ci è stato depredato, in energia per mercoledì. Sarà una partita difficile e servirà l’aiuto di tutti“.

Fonte: Il Mattino