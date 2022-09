Gol annullato alla Juventus contro la Salernitana, la nota ufficiale dell’AIA

Si continua a discutere di quanto accaduto ieri nel finale di Juventus-Salernitana. L’episodio del gol annullato a Milik per presunto fuorigioco attivo di Bonucci ha scontentato l’ambiente bianconero, soprattutto in virtù delle immagini emerse nel post gara sulla posizione di Candreva che sembrerebbe tenere in gioco il difensore avversario.

Al VAR hanno tenuto in considerazione la posizione del centrocampista della Salernitana? Questa la domanda che tiene banco ormai da ore.

Negli ultimi minuti, l’AIA ha spiegato la sua versione dei fatti attraverso una nota ufficiale: “L’organo tecnico della Can ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del Var e dell’Avar per la gara in oggetto, non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione. L’organo tecnico della Can – prosegue l’Aia – ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti alla Var per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita – è la conclusione – è che la camera non era a disposizione del Var e pertanto non era fruibile dagli arbitri. Con quanto precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull’episodio”

DAZN