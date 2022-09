G. Quagliariello Pres. Club Napoli: “Esistono protocolli segreti che entrano in azione…”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gaetano Quagliariello, Presidente Club Napoli Parlamento: “La scomparsa della Regina è stato qualcosa che nessuno poteva immaginare. E’ un evento mondiale, senza alcun dubbio. La chiusura del settore ospiti ha creato una fortissima difficoltà ai tanti tifosi che erano diretti a Glasgow. Trovare una soluzione, con questi tempi ristretti, sarebbe stato troppo complicato. Bisogna lavorare sui rimborsi, anche per i casi più difficili e per chi è già lì in Scozia. Ci stiamo provando in tutti i modi. Come? Abbiamo interpellato le nostre autorità diplomatiche per aiutare i tanti tifosi lì. Speriamo di metterli nelle condizioni di poter guardare la gara o quantomeno di avere ristoro per la trasferta saltata. Il rinvio di sole 24 ore? Ci sono dei protocolli molto stretti. La situazione politica successiva alla morte di un sovrano è sempre una fase molto delicata. Esistono protocolli segreti che entrano in azione solo quando l’evento si crea, quindi è difficile star qui a questionare il rinvio o meno della gara. Ciò che conta è garantire la visione della partita a chi è già lì a Glasgow, ci stiamo lavorando”.

