Fimmanò, leg. Salernitana: “I risultati del campo vanno accettati. Rigiocare Juve-Salernitana? Lo accetterei volentieri”

In diretta a, nel corso di, è intervenuto, legale della Salernitana : “I risultati del campo vanno accettati. Ieri abbiamo assistito ad un grande spettacolo, punto. Il calcio italiano soffre di questo problema: siamo un settore legato allo spettacolo e non va dimenticato. A prescindere dal tifo,è stato un evento straordinario per tutti. Per noi non è una sorpresa il risultato di: sappiamo di cosa sia capace questa squadra. Uscire con rammarico dallo? Potrei dirvi che sono uscito con rammarico anche da tante altre gare, già controper esempio. E non parliamo di quella con l’. Senza aver rubato nulla, potremmo avere 6-7 punti in più per il nostro atteggiamento. Noi però guardiamo al futuro e guardiamo alla bontà del nostro progetto. I risultati saranno consequenziali al bel gioco. Il nostro è un metodo, vogliamo contribuire“. Si parla anche della possibilità di rigiocare la trasferta con la: “Rigiocare la gara con la? Mi piace così tanto vedere questa, che lo accetterei volentieri. Abbiamo visto due squadre importanti, il momento di nervosismo finale ci sta e fa parte del gioco. Commentare poi la questione di centimetrinon è nel nostro stile. Potrei dire che manca un rigore su Piatek ad inizio primo tempo, ma significherebbe mortificare lo spettacolo e la bellezza di questo sport. Gli episodi arbitrali fanno parte del calcio. I tifosi della? Mi dispiace dei tanti vuoti visti ieri alla, eravamo quasi più i nostri“.