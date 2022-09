Di Domenico, op. merc.: “Okafor? Voci dicono che Giuntoli lo stia seguendo”

Gianluca Di Domenico, operatore di mercato, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Noah Okafor? È uno dei giocatori svizzeri più interessanti. È stato anche decisivo con la Nazionale all’Olimpico. Chi ha visto la partita col Milan ha sicuramente notato le sue caratteristiche. Se il Napoli lo segue? Non ho ancora parlato con Giuntoli, ci sono delle voci e dicono che lo stanno seguendo e che piaceva anche nel calciomercato estivo. Salisburgo bottega costosa? Ha venduto calciatori per il valore di 493 milioni di euro dal 2016. Okafor sarà valutato tra i 25 e i 30 milioni. Il calcio italiano è migliorato con i giovani come Kvaratskhelia, sta ricevendo molto rispetto, è un calcio dove oggi un giovane talento vede l’approdo in Italia come grande chance.

Se conoscevo già Kvaratskhelia? Siamo tutti rimasti sorpresi per l’apporto in così poco tempo. Questi sono giovani d’oggi, vengono formati bene e non hanno più paure. Grandissimo rispetto per lui per come sta affrontando una delle piazze più difficili in Europa. Il Napoli è partito bene, L’importante adesso è continuare su questo passo, ma bisogna ricordare che ha affrontato uno dei Liverpool più in difficoltà degli ultimi anni. La squadra di Spalletti ha bisogno di trovare continuità, cosa che è mancata negli scorsi anni”.