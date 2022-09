De Paola: “La Juve nasconde i colpevoli, Spalletti non fa sconti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “La Juventus si sta nascondendo dietro ad un dito e non mettere in discussione il principale colpevole: Allegri. Sono stati indecenti per gioco espresso, meritavano di perdere senza se e senza ma. I bianconeri sono allo sbando, andrebbero presi provvedimenti sia sull’allenatore che il massimo dirigente, Nedved: io li allontanerei entrambi. L’ammazza campionato del 2023? Guardiamo bene alle prestazioni: il Napoli sta avendo alti e bassi, ma quando ha degli alti è una squadra travolgente. Così come il Milan. L’Inter è partita a rilento, mentre Roma e Lazio ancora non le considero. La Juventus infine è quella che vedo fuori: si attacca ancora agli episodi. Spalletti? Non voglio entrare in polemiche, ma è un fumantino e ha una grandissima abilità: sa ricostruire gli ambienti. Al contrario di quello che scrive qualcuno, è uno che gestisce benissimo lo spogliatoio. Spalletti non fa sconti: non l’ha fatto con Totti, con Icardi e con Mertens. Il gruppo lo riconosce come leader perché un allenatore che non scontenta nessuno, è uno coerente che dà una chance a tutti”.