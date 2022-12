Bonanni: “Deluso dalla Juventus, il Napoli ha giocato bene soffrendo, contro il Toro sarà dura per tutti”

Massimo Bonanni, ex calciatore e tecnico, ha commentato la giornata di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ricapitolando sul momento delle big in attesa del risultato della Roma di stasera: “La Juventus continua a deludere, sono entrati tre giovani in partita e sei riuscito a portare a casa un pareggio. Purtroppo è una grandissima delusione sotto il punto di vista del gioco. Le assenze pesano, ma l’allenatore ad oggi ancora non è riuscito a dargli un’identità di gioco, quantomeno in fase di possesso. Sapevo che l’Inter aveva una delle partite più difficili, contro il Torino sarà difficile per chiunque, il Napoli ha giocato bene soffrendo, gran vittoria del Milan“.

Factory della Comunicazione

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com