A. Forgione, scrittore: “Se l’UEFA ha creato l’intoppo deve venire da lì un rimborso”

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Angelo Forgione, scrittore: “Se l’UEFA ha creato quest’intoppo deve venire da lì una parte del rimborso. L’organizzazione superiore è della UEFA, quindi deve provvedere. Per la par condicio gli scozzesi non verranno qui. Capisco la giornata di stop in Premier League, ma poi basta, si va lì e si rispetta il lutto. Gol di Milik annullato? Da napoletano si gode il triplo, soprattutto quando ci sono tre espulsioni. Perché non riflettiamo sulla concausa con il VAR? Da quando è stato introdotto la Juventus è crollato e, per statistica, mi pare la colpisca maledettamente. C’è un’inversione di tendenza, non so se c’entra il VAR o una questione ‘politica’”.

