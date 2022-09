SSCN – Rangers-Napoli, tutte le informazioni per i tifosi azzurri che seguiranno la squadra

IN AUTO Da Est prendere la M8 west, uscire a Junction 23 Govan e immettersi sulla B768. Al semaforo, girare a destra e prendere Dumbreck Road, B768 e continuare su Broomloan Road. Alla rotonda, prendere la terza uscita e imboccare Edmiston Drive. Lo Stadio si trova sulla sinistra. Da Ovest prendere la M8 east e uscire a Junction 24 Govan/M77. Portarsi sulla corsia di sinistra e seguire la strada fino alla rotonda. Alla rotonda prendere la terza uscita e imboccare Edmiston Drive. Lo Stadio si trova sulla sinistra. Da Nord prendere la M9 in direzione della M876, quindi prendere la M8 per Glasgow. Continuare sulla M8, uscire a Junction 23 Govan e immettersi sulla B768. Al semaforo, girare a destra e prendere Dumbreck Road, B768 e continuare su Broomloan Road. Alla rotonda, prendere la terza uscita e imboccare Edmiston Drive. Lo Stadio si trova sulla sinistra. Da Sud prendere la M6 in direzione Carlisle, quindi la M74. Seguire la M74 per circa 160 km. Prendere la M73, quindi la M8, e uscire a Junction 23 Govan e immettersi sulla B768. Al semaforo, girare a destra e prendere Dumbreck Road, B768 e continuare su Broomloan Road. Alla rotonda, prendere la terza uscita e imboccare Edmiston Drive. Lo Stadio si trova sulla sinistra. REGOLAMENTO DELLO STADIO E INFORMAZIONI UTILI Tutte le gare si svolgono in conformità al REGOLAMENTO della Federazione calcistica scozzese (The Scottish Football Association), la Scottish Professional Football League e, dove applicabile, il Regolamento delle competizioni FIFA/UEFA (“Organi calcistici” e “Regole del gioco”). Le parole e le espressioni del presente regolamento (“Regolamento dello Stadio”) indicate con l’iniziale maiuscola, tranne se qui definite, hanno il significato specificato nel Regolamento della Scottish Professional Football League. Lo svolgimento della GARA o dell’EVENTO non può essere garantito in una specifica data e in uno specifico orario e il Club ospitante (“il Club/l’Organizzatore dell’Evento) della gara in questione (“la Gara”) o dell’evento nello stadio per il quale si applica il presente Regolamento (“lo Stadio”) si riserva il diritto di modificare l’incontro previsto senza preavviso e senza alcun obbligo. Tutti i Biglietti per le Gare (“i Biglietti”) venduti/rilasciati (“Assegnati”) dal Club/dall’Organizzatore dell’Evento, o per suo conto, sono emessi all’espressa condizione che il Titolare del Biglietto non potrà vendere o trasferire lo stesso per un prezzo superiore a quello indicato sulla parte anteriore del Biglietto. Nel caso in cui tale regola non sia rispettata, il Club/l’Organizzatore dell’Evento si riserva il diritto di annullare il Biglietto/i Biglietti in questione e di trattenere la somma versata per l’Assegnazione. Nel caso in cui la GARA sia INTERROTTA dopo il calcio d’inizio, si avrà il diritto al rimborso della somma pagata a ragionevole discrezione da parte del Club/dell’Organizzatore dell’Evento. Se la Gara viene interrotta prima della fine del primo tempo, sarà valutato e organizzato l’accesso alla nuova gara per coloro che hanno assistito alla Gara successivamente interrotta. La pianificazione e l’organizzazione nei casi in cui la Gara sia interrotta dopo la fine del primo tempo saranno a discrezione del Club/dell’Organizzatore dell’Evento. Nel caso in cui la GARA sia POSTICIPATA, per qualsivoglia motivo, prima dell’inizio, tutti i Biglietti acquistati per la Gara saranno validi per la nuova data. Tutti coloro che entrano allo Stadio dovranno pagare l’accesso oppure essere titolare di un BIGLIETTO o altra autorizzazione da parte del Club/dell’Organizzatore dell’Evento validamente rilasciata. Le persone non autorizzate non possono ACCEDERE AL TERRENO DI GIOCO, alla zona immediatamente adiacente e a tutti i luoghi diversi dall’area riservata agli spettatori. Eventuali violazioni saranno trattate con la massima inflessibilità e potranno risultare nell’arresto o in procedimenti penali, nonché in sanzioni disciplinari da parte del Club/dell’Organizzatore dell’Evento, che possono comportare il divieto di accedere allo Stadio per un periodo di tempo prolungato. Solamente le persone debitamente autorizzate per iscritto dal Club/dall’Organizzatore dell’Evento possono VENDERE quotidiani, periodici o altri articoli all’interno dello Stadio. Eventuali raccolte fondi di beneficienza saranno consentite all’interno dello Stadio solamente previa autorizzazione scritta da parte del Club/dell’Organizzatore dell’Evento. All’interno dello Stadio non saranno consentiti RUMORI non necessari, come quelli provenienti da apparecchiature radio e derivanti da comportamenti che, a detta del Club/dell’Organizzatore dell’Evento, possano causare confusione, fastidio, paura, agitazione o disturbo di ogni tipo. L’adozione di comportamenti turbolenti, violenti e/o minacciosi e/o l’utilizzo di un linguaggio osceno e/o offensivo di natura razziale, settaria, omofoba o discriminatoria e/o cori e canti di qualsivoglia natura e il danneggiamento dei beni immobili sono severamente vietati e sono da considerarsi CONDOTTE INACCETTABILI. Nel caso in cui tali comportamenti siano perseguibili come azioni criminali, possono risultare nell’arresto e/o in un procedimento penale. Nel caso in cui non si configurino come attività criminali, possono comportare il divieto futuro di accedere allo Stadio, il divieto di assistere a determinate Gare, la confisca dei Biglietti acquistati o di cui si è titolari e ogni altra sanzione stabilita dal Club/dall’Organizzatore dell’Evento, anche nel caso in cui siano violati i Regolamenti dell’Organo calcistico competente. I seguenti articoli NON POSSONO ESSERE INTRODOTTI ALLO STADIO: armi vietate, coltelli, fuochi d’artificio, fumogeni, trombette ad aria, razzi, armi, articoli pericolosi, dispositivi laser, bottiglie, contenitori di vetro, lattine, aste e ogni articolo che possa essere utilizzato come arma e/o attentare alla pubblica sicurezza. È un reato punibile dalla legge e si configura come CONDOTTA INACCETTABILE entrare o tentare di entrare allo Stadio in possesso di fuochi d’artificio o qualsivoglia articolo o sostanza che possa emettere un razzo di segnalazione o illuminazione o che possa emettere fumo e/o gas. A chiunque sia trovato in possesso di tali articoli sarà rifiutato l’accesso allo Stadio e, nel caso in cui tale persona si trovi già all’interno dell’impianto, questa sarà espulsa dallo Stadio e sarà sottoposta alle sanzioni stabilite dal Club/dall’Organizzatore dell’Evento, nonché denunciata alle autorità di polizia. È considerato un reato e una CONDOTTA INACCETTABILE entrare o tentare di entrare allo Stadio: 1 in possesso di un contenitore o di ogni altro articolo in grado di contenere un liquido o che, nel caso venga lanciato, possa infortunare un’altra persona; 2 in possesso di alcool e/o 3 in stato di ebbrezza. Tutte le persone che accedono allo Stadio possono, a esclusiva discrezione del Club/dell’Organizzatore dell’Evento, essere PERQUISITE e si ritiene che queste abbiano acconsentito a essere perquisite allo scopo di individuare eventuali articoli il cui possesso o utilizzo possa risultare in una CONDOTTA INACCETTABILE. Nelle aree riservate ai posti a sedere è VIETATO RIMANERE IN PIEDI. Gli STRISCIONI e/o altri articoli che potrebbero essere usati come armi oppure causare disturbo e ostruire la visuale e/o che potrebbero risultare in una CONDOTTA INACCETTABILE sono vietati all’interno dello stadio. Per nessun motivo è consentito GETTARE o introdurre oggetti nel terreno di gioco, nelle zone limitrofe, nella pista e/o nell’area tecnica. Il DIRITTO DI ACCESSO è riservato esclusivamente al Club/all’Organizzatore dell’Evento e non sono consentiti trasferimenti all’interno dello Stadio. Gli spettatori che si trovano in un’area per la quale non hanno un Biglietto valido potranno essere espulsi. TELEFONI CELLULARI, SMARTPHONE e altri dispositivi telefonici mobili (“Dispositivi mobili”), escluse le telecamere che non sono parte di un Dispositivo mobile, sono consentiti all’interno dello Stadio PURCHÉ, (i) siano destinati esclusivamente a un uso personale e privato e che, a titolo esemplificativo, non siano utilizzati per acquisire, archiviare, registrare, trasmettere, riprodurre, rilasciare e mostrare materiale (“Acquisizione”) per scopi commerciali; e che (ii) nessun materiale acquisito tramite un Dispositivo mobile o da altri dispositivi sia pubblicato, inviato, trasmesso e/o comunque reso disponibile tramite qualsivoglia mezzo a terze parti, compresi, a titolo esemplificativo, i social network e ogni altro mezzo di comunicazione e/o trasmissione. Salvo quanto disposto al paragrafo 18, NESSUNO (tranne coloro che sono in possesso di apposita licenza) PUÒ REGISTRARE, TRASMETTERE, RIPRODURRE, RILASCIARE, ACQUISIRE, ARCHIVIARE E MOSTRARE QUALSIVOGLIA TIPO DI MATERIALE, compreso materiale audio, video, audio-visivo o altre informazioni e dati, con mezzi digitali o altro, in relazione alla Gara in corso nello Stadio, ai giocatori o ad altre persone presenti allo Stadio e/o allo Stadio. Nessuno è inoltre tenuto a introdurre allo Stadio e utilizzare nello stesso (o facilitare l’utilizzo all’interno dello Stadio da parte di altre persone) attrezzature e tecnologie in grado di acquisire, archiviare, registrare, trasmettere, riprodurre, rilasciare, mostrare o inviare tale materiale (con mezzi digitali o altro) come descritto sopra. Chiunque non si attenga a tali disposizioni potrà subire la confisca di tale attrezzatura, tecnologia o materiale da parte del Club/dell’Organizzatore dell’Evento, senza avere diritto ad alcuna compensazione. I diritti di copyright e di database e altri diritti relativi alla proprietà intellettuale in qualsivoglia registrazione o trasmissione non autorizzata sono assegnati (tramite l’assegnazione dei diritti futuri) all’Autorità calcistica competente incaricata di organizzare la Gara della Competizione in questione. Si accetta, inoltre, (se richiesto dall’Autorità calcistica) di fare immediatamente quanto in proprio potere per conferire i diritti, i titoli e l’interesse in tali diritti alla predetta Autorità calcistica in maniera assoluta e, se legalmente consentito, con garanzie a pieno titolo. Tutte le PERSONE CHE ACCEDONO ALLO STADIO sono ammesse previa accettazione del presente Regolamento dello Stadio, del Regolamento della Federazione calcistica scozzese e della Scottish Professional Football League. Il Club/l’Organizzatore dell’Evento riserva il diritto: (i) ai propri dipendenti, rappresentanti, agli addetti alla sicurezza e ai propri appaltatori di ALLONTANARE DALLO STADIO e di (ii) IMPORRE SANZIONI circa il futuro accesso allo Stadio, a chiunque non rispetti il presente Regolamento e/o il Regolamento della Federazione calcistica scozzese e della Scottish Professional Football League e/o, se applicabile, i Regolamenti delle Competizioni FIFA/UEFA, o la cui presenza allo Stadio sia o possa ragionevolmente essere considerata una fonte di pericolo, di disturbo e/o di fastidio per le altre persone presenti all’interno dello Stadio. È SEVERAMENTE VIETATO FUMARE (COMPRESE PIPE E SIGARETTE ELETTRONICHE) all’interno dello Stadio e in tutte le aree con posti a sedere dell’impianto. L’utilizzo delle sigarette elettroniche è consentito solamente nelle aree apposite, chiaramente identificate nelle aree aperte esterne. Non è consentito per alcun motivo l’ingresso allo Stadio di persone soggette a DASPO. All’interno e nei pressi dello Stadio possono essere utilizzate telecamere a circuito chiuso allo scopo di registrare immagini, fisse e in movimento. Tali registrazioni potranno essere utilizzate in eventuali procedimenti e/o per qualsivoglia scopo relativo alla gestione e/o controllo dello Stadio da parte del Club/dell’Organizzatore dell’Evento, delle forze di polizia, del club ospite e dall’Autorità calcistica competente. Accedendo allo stadio, si accetta l’utilizzo di tali immagini e si acconsente alla loro condivisione e al loro utilizzo da parte del Club/dell’Organizzatore dell’Evento, dell’Organo calcistico competente e dei proprietari e dirigenti dei Club partecipanti alla Gara durante la quale tali immagini vengono acquisite e/o registrate. L’ACCESSO ALLO STADIO, TRAMITE PAGAMENTO O ALTRO, COMPORTA L’ACCETTAZIONE IMPLICITA DEL PRESENTE REGOLAMENTO DELLO STADIO E DELLE REGOLE DEL GIOCO INFORMAZIONI UTILI I cancelli aprono 90 minuti prima del calcio d’inizio. Gli articoli vietati comprendono – coltelli, fuochi d’artificio, fumogeni, trombette ad aria, razzi, armi, dispositivi laser, bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, lattine, aste, droghe. È vietato fumare all’interno dell’ Ibrox Stadium. In Scozia, bere alcol per strada è un reato. È un reato accedere o tentare di accedere allo stadio in stato di ebrezza. È un reato accedere o tentare di accedere allo stadio in possesso di alcol

IN AEREO L’Aeroporto internazionale di Glasgow si trova a soli 10 minuti dall’Ibrox Stadium, facilmente raggiungibile in taxi. Se si viaggia in auto, seguire le indicazioni per l’autostrada M8 in direzione del centro di Glasgow/Edimburgo, seguire l’autostrada e uscire a Junction 24. Portarsi sulla corsia di sinistra e seguire la strada fino alla rotonda. Alla rotonda prendere la terza uscita e imboccare Edmiston Drive. Proseguire dritti. Alla rotonda continuare dritto, lo Stadio si trova sulla sinistra. L’Aeroporto internazionale di Glasgow-Prestwick si trova a 48 km dall’Ibrox Stadium. È possibile raggiungere lo stadio in taxi. Se si viaggia in auto, prendere la A77 e continuare sulla M77. Lasciare la M77 a Junction 1 e girare a sinistra su Dumbreck Road B768 (indicazioni per Clyde Tunnel, Aeroporto di Glasgow e Greenock). Al semaforo proseguire dritti su Broomload Road B768. Alla rotonda prendere la terza uscita e imboccare Edmiston Drive. Lo Stadio si trova sulla sinistra. IN TRENO La stazione di Ibrox della metropolitana di Glasgow si trova su Copland Road, adiacente allo Stadio. La metropolitana di Glasgow è una linea circolare con treni che transitano a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.