SERIE C FEMMINILE – Debutto vincente del Venezia, successi per Chieti e Trastevere. A segno Galluccio

E’ iniziato ufficialmente il campionato di serie C femminile dove c’era grande attesa per i tre gironi. Da segnalare nel girone B il debutto vincente del Venezia di mister Geppino Marino contro la Triestina. Nel gruppo C, vittoria di misura del Chieti con la rete di Stivaletta. Successi anche delle altre favorite Roma calcio femminile e Trastevere. Buon punto dell’Independent contro il Grifone Gialloverde, a segno per la squadra campana Stephanie Galluccio.

La Redazione