Serie A – Lecce/Monza 1-1, Di Gregorio blinda la porta ospite

Per la Serie A delle 15.00, in campo Lecce/Monza. Nel match al Via del Mare, Sensi illude il Monza trovando il vantaggio con una gran punizione nel primo tempo, ma Gonzalez a inizio ripresa riporta le due squadre in parità. Di Gregorio, assoluto protagonista, nel recupero cala la saracinesca e nega il vantaggio per ben due volte sullo stesso Gonzalez, così i brianzoli conquistano il primo, storico punto in Serie A. Di seguito il tabellino:

Lecce Monza 1-1, 34′ Sensi (Monza), 48′ Gonzalez (Lecce)

AMMONITI: Birindelli (Monza), Sensi (Monza), Gendrey (Lecce), Di Francesco (Lecce), Banda (Lecce)

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella (63′ Gallo); Bistrovic (82′ Askildsen), Hjulmand, Helgason (46′ Gonzalez); Banda, Ceesay (63′ Colombo), Di Francesco (76′ Rodriguez). A disposizione: Bleve, Brancolini, Tuia, Gallo, Umtiti, Lemmens, Askildsen, Gonzalez, Listowski, Oudin, Blin, Colombo, Rodriguez. All. Baroni.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli (46′ Molina), Sensi (88′ Machin), Rovella (59′ Colpani), Pessina (59′ Valoti), Carlos Augusto; Mota, Caprari (59′ Valoti). A disposizione: Cragno, Caldirola, Antov, Marrone, Carboni, Machin, Barberis, Valoti, Ranocchia F., Colpani. Bondo, Molina, Vignato, Gytkjaer, Ciurria. All. Stroppa.

ARBITRO: Pairetto