Serie A – Juventus/Salernitana 2-2, pareggio in extremis e di rigore

La domenica calcistica di Serie A si conclude allo Stadium dove la Juve ospita la Salernitana. I padroni di casa nel primo tempo mettono in evidenza il proprio momento non esaltante, mentre i granata affrontano la sfida a viso aperto e ben messi in campo. Ed al termine della prima frazione di gioco, gli uomini di Nicola, si ritrovano meritatamente in vantaggio di sue reti. Al quarto d’ora il gol è di Candreva, nel recupero del primo tempo raddoppia PIatek su rigore (assegnato dopo l’on field review). Ad inizio ripresa la riapre Bremer con un bel terzo tempo. Ci provano anche Milik e Vlahovic, ma occorre un rigore allo scadere, tra l’altro parato e ribadito in rete da Bonucci, per par pervenire al pari i padroni di casa. All’ ultimo secondo, il gol di Milik, che avrebbe dato il vantaggio ai bianconeri, viene annullato, dopo richiamo Var, per fuorigioco di Bonucci. Finisce in “quasi rissa”, dopo un recupero enorme, con la Juventus in nove, più l’espulsione di Allegri, e i granata in 10.

Juventus – Salernitana 2-2: 19′ Candreva, 45’+3′ Piatek rig., 51′ Bremer, 90’+2′ Bonucci

Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio (62′ Alex Sandro); McKennie (84′ Soulé), Paredes, Miretti (62′ Fagioli); Kean (46′ Milik), Vlahovic, Kostic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Garofani, Danilo, Gatti, Rugani, Iling-Junior

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Vilhena, Maggiore (81′ Kastanos), Coulibaly, Mazzocchi; Piatek (60′ Botheim), Dia (81′ Bonazzoli). All. Nicola. A disp. Bradaric, Capezzi, De Matteis, Fiorillo, Gyomber, Iervolino, Motoc, Pirola, Sambia, Valencia

Arbitro: Marcenaro di Genova

Ammoniti: 26′ Paredes, 32′ Kean, 45’+3′ Bremer, 54′ Piatek, 72′ Sepe

Espulso: 90’+5′ Milik (doppia ammonizione), 90’+9′ Cuadrado