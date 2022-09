SERIE A FEMMINILE – Sampdoria-Pomigliano 2-1, successo di rimonta per la squadra di Cincotta

Questa mattina sul campo di Bogliasco si è giocata la sfida tra la Sampdoria e il Pomigliano. La squadra ligure cercava conferme dopo il successo sul campo del Sassuolo, mentre l’undici campano il riscatto dopo la sconfitta contro l’A.s. Roma. Le “pantere” sbloccano la gara con Sena tiro al volo che sorprende Tampieri. Il Pomigliano sfiora il raddoppio con l’ex della sfida Martinez, tiro che sfiora il palo. La Samp pareggia con la splendida punizione di Spinelli. Nel secondo tempo Tampieri si supera sul tiro di Martinez. Le blucerchiate ribaltano il risultato con il rigore trasformato da Rincon di destro. Successo importante della Sampdoria che arriva a sei punti in classifica, mentre non basta una buona prova per le squadre campane, per ottenere un risultato positivo.

MARCATRICI: 10’ Sena Das Neves, 25’ Spinelli, 71’ rig. Rincon.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Tampieri; Giordano, Pisano, Spinelli, Oliviero (62’ De Rita); Cuschieri (46’ Regazzoli), Conc (46’ Re), Baldi; Rincon (86’ Panzeri); Tarenzi (73’ Cedeno), Gago. A disposizione: Odden, Seghir, Battistini, Pettenuzzo. Allenatore: Cincotta.

POMIGLIANO (5-3-2): Cetinja; Novellino, Rizza (74’ Battelani), Passeri, Konat, Fusini; Ferrari; Sena Das Neves (89’ Manca), Di Giammarino (74’ Gallazzi); Corelli, Martinez. A disposizione: Barretta, Apicella, Rabot, Rocco, Fierro, Miotto. Allenatore: Romaniello.

ARBITRO: Di Graci di Como. Assistenti: Caldirola di Milano e Cassano di Saronno. Quarto ufficiale: Bonomo di Collegno.

AMMONITE: Conc, Romaniello, Oliviero, Fusini, Pisani.

La Redazione