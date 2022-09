Serie A – Bologna/Fiorentina 2-1, vittoria sotto gli occhi di Thiago Motta

Il neo allenatore, Thiago Motta, in tribuna al Dall’Ara assiste alla prima vittoria rossoblu della stagione. Dopo un primo tempo senza particolari sussulti, nella ripresa la Fiorentina passa in vantaggio al 54′ con la rete di Martinez Quarta che appoggia in porta l’assist dalla sinistra di Saponara. Ma il Bologna reagisce e ribalta il match in tre minuti (59′ e 62′): prima il pari di Barrow, poi il 2-1 di Arnautovic che poco dopo lascia il campo zoppicante per un infortunio muscolare. Di seguito il tabellino del match:

Bologna – Fiorentina 2-1: 53′ Quarta, 58’Barrow, 61′ Arnautovic

BOLOGNA: Skorupski; Posch, Medel (30′ 2T De Silvestri), Lucumi; Kasius (30′ 2T Bonifazi), Aebischer, Schouten, Cambiaso (16′ 2T Lykogiannis); Soriano; Barrow, Arnautovic (25′ 2T Orsolini). A disposizione: Lykogiannis, Vignato, Bardi, Sosa, Zirkzee, Bonifazi, Ferguson, De Silvestri, Bagnoli, Moro, Orsolini. Allenatore: Luca Vigiani

FIORENTINA: Terracciano; Dodo (45′ 1T Venuti), Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat (40′ 2T Mandragora), Barak (25′ 2T Ikoné); Kouamé (40′ 2T Cabral), Jovic, Sottil (1′ 2T Saponara). A disposizione: Terzic, Bianco, Cabral, Krastev, Ikoné, Venuti, Ranieri, Cerofolini, Gollini, Saponara, Mandragora, Maleh. Allenatore: Vincenzo Italiano