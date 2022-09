SERIE A – Atalanta-Cremonese, formazioni ufficiali. Gasperini ha scelto il centravanti

In occasione della sesta giornata di campionato, l’Atalanta sfiderà al “Gewiss Stadium” la Cremonese, per cercare di riconquistare la vetta solitaria della classifica. Gasperini ha deciso di puntare su Muriel in avanti, mentre Alvini manderà in campo il duo Dessers-Okereke.

ATALANTA 3-4-2-1:Musso, Toloi, Demiral, Okoli, Hateboer, DeRoon, Koopmeiners Soppy, Malinovskyi, Lookman, Muriel.All. Gasperini