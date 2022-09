SERIE A – Atalanta-Cremonese 1-1, manca la fuga degli orobici, Napoli e Milan festeggiano

Quest’oggi al “Gewiss Stadium” di Bergamo, l’Atalanta ha affrontato la Cremonese, con l’obiettivo di tornare di nuovo primo in classifica. Nella prima frazione, da segnalare una bella parata di Musso sul tiro di Dessers da fuori area. Risponde il portiere degli ospiti Radu sulla conclusione dal limite di Koopmeiners e a seguire su Lookman. Ad inizio ripresa gli orobici passano in vantaggio con la punizione dell’ex Az Alkmaar, ma il VAR annulla per un mani di Okoli. Il vantaggio però arriva, stavolta con Demiral su punizione ben battuta dall’olandese. I grigiorossi però pareggiano con Valeri che sfrutta al meglio una respinta non perfetta di Musso sul tiro di Ascacibar. Un pari che non permette all’Atalanta di essere da sola in testa alla classifica, ma alla pari con Napoli e Milan, mentre la squadra di Alvini conferma di essere una squadra tenace e che sa giocarsela alla pari con tutte, compresa le big del campionato.

MARCATORI: 74′ Demiral (A), 78′ Valeri (C)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer (86′ Zortea), de Roon, Koopmeiners, Soppy (86′ Maehle); Malinovskyi (56′ Ederson); Lookman (77′ Pasalic), Muriel (56′ Hojlund). All. Gasperini.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola (83′ Hendry), Meité, Escalante (60′ Zanimacchia), Pickel (68′ Ascacibar), Valeri; Okereke (68′ Afena-Gyan), Dessers (83′ Ciofani). All. Alvini.

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Sernicola (C), Lochoshvili (C), Alvini (C), Pickel (C), Ascacibar (C), Afena-Gyan (C), Demiral (A), Ederson (A)

A cura di Alessandro Sacco