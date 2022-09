Serie A 6°giornata, Lazio -Verona finisce 2-0!

Serie A 6°giornata, Lazio -Verona:

Inizia subito la Lazio ad insidiare la difesa avversaria con il solito Immobile ma viene intercettato. Gli ospiti rispondono con una conclusione di Ilic che esce di un soffio. Basic prova a portare in vantaggio i biancocelesti ma il suo tiro indirizzato all ‘incrocio viene respinto da Montipò. Sul finire di primo tempo Henry tenta il colpaccio ma per gli scaligeri il pallone si schianta sulla trasversa. Nelle ripresa però gli uomini di Sarri trovano la rete del vantaggio con il solito Immobile che di testa insacca su assist di Milinkovic Savic. La Lazio potrebbe chiudere i conti con Cancellieri con un tiro mirato all ‘angolino ma Montipò in tuffo nega il gol. Allo scadere del recupero arriva il raddoppio con Luis Alberto che dal limite supera l’ estremo difensore.

Tabellino

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Lazzari (31′ st Hysaj), Patric, Casale, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio (20′ st Vecino), Basic (10′ st Luis Alberto); Felipe Anderson (20′ st Cancellieri), Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Romagnoli, Gila, Radu, Kamenovic, Hysaj, Vecino, Luis Alberto, Bertini, Romero, Cancellieri

VERONA (3-4-2-1) – Montipò; Ceccherini (16′ st Cabal), Hien, Coppola; Terracciano (16′ st Depaoli), Ilic, Veloso (36′ pt Tameze), Doig; Lazovic (25′ st Hrustic), Lasagna (25′ st Kallon); Henry. All. Cioffi. A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Verdi, Hrustic, Hongla, Djuric, Piccoli, Günter, Dawidowicz, Depaoli, Kallon, Cabal, Tameze, Cortinovis.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

MARCATORI: 23′ st Immobile (L), 50′ st Luis Alberto (L)

NOTE: Ammoniti: Luis Alberto, Hysaj (L); Veloso, Ceccherini, Coppola, Cabal, Hien (V); Recupero: 3′ pt, 4′ st