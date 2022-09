Rangers-Napoli – Ibrox Noise : “Col Napoli non sarà più facile che con l’Ajax”

La gara di Champions League, Rangers-Napoli, spostata a mercoledì 13 settembre, è attesa con molta ansia anche dai tifosi scozzesi. Il portale Ibrox Noise, specializzato nelle vicende dei Glasgow Rangers, scrive così in merito alla partita di mercoledì. “Col Napoli non sarà più facile. Se i tifosi dei Rangers sono rimasti delusi dalla prima uscita contro l’Ajax, che aveva sempre vinto in campionato, non sarà molto più facile quando i giganti italiani del Napoli arriveranno a Govan (distretto di Glasgow, ndr) martedì”. Il sito ricorda poi che alla prima giornata gli azzurri “hanno rifilato una batosta al Liverpool”. tuttonapoli.net