Antonello Perillo, giornalista Rai, ha commentato così, attraverso il suo profilo Twitter, la vittoria del Napoli sullo Spezia, oggi pomeriggio al Maradona per 1-0, con gol di Raspadori. “Positivo per il Napoli che dopo Simeone anche Raspadori abbia trovato il gol. Per Spalletti, che giustamente deve fare turnover, sarà importante il recupero di Demme e la piena forma di Ndombele per far rifiatare Lobotka, al momento imprescindibile”.