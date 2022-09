Napoli-Spaezia, Ndombele non decolla, e non raggiunge la sufficienza

Ancora tre punti importanti per il Napoli di Spalletti ieri al Maradona, dopo la vittoria per 1-0 sullo Spezia, ma due centrocampisti fanno poco e non raggiungono la sufficienza, secondo i voti che Il Mattino dà al centrocampo azzurro.

ANGUISSA 6

Il pericolo pubblico è lui, ma Bastoni non deve per forza sbattersi chissà come per riuscire a mettergli le catene. Ovvio, il suo lo fa, ma senza far ribollire il sangue nelle vene come nella notte di Champions. Ordinato e basta. Certo, ormai lui ha abituato a giocate di ogni tipo.

NDOMBELE 5

Non detta i tempi, non gira nulla tra i suoi piedi. Agudelo riesce a non farlo mai impostare, nel caso c’è Bastoni che lo ferma. Soffre la marcatura stretta e non riesce ad essere il fulcro del gioco neppure quando può far tutto in maniera indisturbata. Mediana in affanno a causa sua per tutto il primo tempo.

ELMAS 5,5

Si mette assai vicino a Raspadori proprio per velocizzare giocate, quasi un quarto attaccante con compiti di costante ripiegamento per vie centrali e dargli sostegno. In realtà ci vorrebbe qualcuno che gliene desse a lui. Prezioso, assai, nei rientri ma non basta: errori ne fa, gli pesa giocare poco.