Lobotka non si smentisce, è l’uomo in più, e il gioco azzurro torna a fremere

Il Napoli ha messo in cassaforte una altra vittoria ed altri tre punti, stavolta contro lo Spezia, ma ieri al Maradona, la gara è stata sofferta. Per fortuna ci sono gli uomini che poi entrando a gara in corso apportano il loro contributo e le prospettive cambiano, come Lobotka, che Il Mattino vota 7 per la sua prestazione.

LOBOTKA 7

Ecco l’uomo in più: si abbassa nella prima impostazione e finalmente c’è vivacità e il gioco azzurro torna a fremere. Non ci sono suo vice in questo momento, infatti è una crescita anche di coraggio nel secondo tempo quando spunta lo slovacco con la testa alta a dare palla a destra e sinistra.

LOZANO 6

Controllo perfetto sul cross che porta al gol della vittoria. Larghissimo perché con lo Spezia schiacciato nell’arrembaggio finale lui pensa bene di partire da distanza siderale. L’impatto sul match non è convincente. Ha una buona palla all’85’ ma colpisce quasi sorpreso dall’errore del portiere.

ZIELINSKI 6

Pronti via, entra nella ripresa e da lui arrivano le ansie di Dragowski: il polacco convive molto con le proprie emozioni. Poiché ora avverte una fiducia incondizionata attorno a sé, ecco che ha ritrovato la voglia di osare nelle giocate e nelle combinazione. E coi calzini abbassati è uno spettacolo.

SIMEONE 6

Punta la linea difensiva ed è lì in area che aspetta la disattenzione per colpire ma avere a che fare con Kiwior non è semplice neppure per lui. Con Raspadori sono prove tecniche di intesa, per impegno e gestione delle giocate offensive sa sempre fare la cosa giusta. Anche se non brilla per gli spunti.

GAETANO SV

A centrocampo, da interno. Molto a ridosso delle punte azzurre. Fa uno svarione incredibile sul traversone di Lozano e meno male che ci pensa Raspadori a mettere a gol. I tempi non sono ancora quelli giusti, non ci sono passaggi puliti per i compagni: in fase di non possesso posizionato bene.