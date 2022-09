L’ex azzurro, German Denis, allenerà una squadra di Serie D

L’ex attaccante del Napoli, German Denis, è stato ingaggiato ufficialmente per allenare la Real Calepina, club bergamasco che milita in Serie D, di seguito il comunicato ufficiale della società. “La Real Calepina è lieta di ufficializzare l’ingaggio del fenomenale attaccante argentino classe ’81 German Denis. Icona atalantina nel primo lustro della scorsa decade, nonché secondo miglior realizzatore straniero nella gloriosa storia nerazzurra (56 reti con la Dea), Denis vanta anche 5 presenze con la maglia della nazionale argentina (sarà dunque il primo “internazionale seniores” ad indossare la nostra maglia) nel corso di una carriera straordinaria tra Sudamerica ed Europa. E’ reduce da un triennio alla Reggina, tra serie C e serie B, formazione di cui era capitano e con la quale ha raccolto 62 presenze in campionato con 17 gol. Ultima tappa recente di una lunga ed entusiasmante avventura pallonara con le maglie di Talleres, Quilmes, Los Andes, Cesena, Arsenal, Colon, Independiente, Napoli, Udinese, Atalanta, Lanus, Universitario e appunto Reggina, collezionando in totale 637 presenze complessive coronate da 226 reti. Un’operazione di rilievo, quella condotta dalla società, che ha voluto introdurre – in un organico giovane e di prospettiva – un calciatore di grande esperienza, valore e carisma, legato da un sentimento di amicizia coltivata dai tempi della militanza nell’Atalanta con il nostro mister Daniele Capelli ed il suo vice Matteo Moranda. Nella giornata di domani, al ‘Luciano Libico’ di Grumello d/m, ci sarà il primo saluto di Denis al suo nuovo pubblico, nel pregara di Real Calepina – Desenzano (2^ giornata di Serie D), con calcio di inizio previsto alle ore 15. Il commento di German Denis: “Una splendida opportunità, non vedo l’ora di aiutare i ragazzi. Sono felicissimo di essere parte di questo club”.