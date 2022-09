La Panchina azzurra “soccorre” Spalletti e cambia il match

Cambia in corsa, come fa spesso, mister Spalletti e la panchina viene in suo soccorso. Un altro match con l’ingresso in campo di Lobotka e Zielinski e area di rigore “riempita” con l’innesto di Simeone. I voti del Cds:

Zielinski (12’ st) 6

Entra e sale il livello di pericolosità offensiva. Da mezzala e trequartista, attacca spazi e uomini e prova la soluzione da fuori.

Lobotka (1’ st) 7

La chiave della svolta: trasforma la squadra, produce e difende. È lui, con un cambio di gioco geniale e calibrato, a innescare Lozano sul vantaggio.

Gaetano (30’ st) 6

L’esordio stagionale in un momento complesso che affronta con personalità. E magari sarebbe stata gloria, se non avesse lisciato l’assist di Lozano raccolto poi da Raspadori.

Simeone (22’ st) 6

A fare la guerra in area fino all’ultimo istante utile.

Lozano (12’ st) 6

Divora un gol a porta vuota ma ha il merito di creare l’1-0 di Jack.