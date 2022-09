Il primo stadio del Sud senza barriere si trova in Campania

Saranno in 2000 circa i tifosi che affolleranno oggi alle 15 il primo stadio all’inglese del Sud Italia, cioè senza recinzioni, barriere e fossati che dividono gli spettatori dal campo di gioco. Accadrà a Palma Campania dove, per volere dell’amministrazione comunale, è stata avviata la riqualificazione dello stadio comunale ma anche dell’area circostante. Si tratta di uno stadio pensato per le famiglie e i giovani, molto diverso da quelli che ci sono in gran parte dell’Italia. Il nuovo stadio sarà aperto per il match Palmese-Angri di serie D. Fino al 2026 lo stadio sarà ampliato con ulteriori posti a sedere e la riqualificazione sarà completata per tutta la zona circostante. Al termine del restyling, verrà fuori un campo con tribune tutte coperte, capaci di contenere fino a 9000 posti e idoneo ad ospitare gare fino alla serie B. Il resto lo fa la visuale che, essendo priva di barriere, assicura uno spettacolo assolutamente originale. «Il modello inglese è un riferimento utile e funzionale non solo per le partite di calcio ma anche per eventi sociali e culturali, oltre che per eliminare barriere», spiega il sindaco Nello Donnarumma.