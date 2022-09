Il Mattino, i voti all’attacco azzurro – A Raspadori il voto più alto, Kvara subito dopo

Il Napoli ieri ha battuto lo Spezia al Maradona, con un gol di Raspadori nel finale di gara. Il Mattino oggi dà i voti ai vari reparti del Napoli, tra cui l’attacco.

KVARATSKHELIA 6,5

Ubriacante, ispirato, non c’è duello che perde, anche se certe giocate vanno bene al circo. La palla va data, ogni tanto. Ma lui ha una auto-stima alle stelle. Ampadu e Holm subiscono un doppio tunnel, ha autostima, se non ci fosse stato lui a dare qualche fiammata c’era il rischio di schiacciare un pisolino.

RASPADORI 7

Sbaglia qualsiasi cosa in un pomeriggio in cui a lungo è sembrato un pesce fuor d’acqua. Ma a due minuti dal gong trova lui il colpo del ko, con una conclusione difficile, la più complicata del pomeriggio. E’ l’eroe non per caso perché tutti gli occhi erano per lui. Non semplice e banale il gol.

POLITANO 5,5

Neppure lui un cavaliere all’assalto con la spada di fuoco: se ne sta lì, a guardar sfilare la partita. Solo qualche buon cross ma Reca non deve certo fare gli straordinari per riuscire a rallentare le sue sfuriate. Non ci sono le incursioni che spaccano la difesa, deludente.