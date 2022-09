COPPA ITALIA FEMMINILE – Tavagnacco-Napoli 1-2, ottimo esordio per le ragazze di Lipoff

Parte con una doppietta della portoghese Adriana Gomes la stagione del Napoli Femminile, che in Coppa Italia espugna Tavagnacco (1-2 il finale in virtù del gol nel recupero di Magni) e sale a tre punti nel girone G del quale fa parte anche il Pomigliano. Un gol per tempo da parte di “AG7” e primo brindisi per la squadra di Lipoff.

In virtù delle assenze di Nozzi in difesa, Tui e Mauri in mediana e Tamborini in attacco, il tecnico francese ha optato per Franco in cabina di regia con Di Bari centrale al fianco di capitan Di Marino nella retroguardia a quattro. Esordio dal primo minuto per la nazionale croata Dulcic sulla corsia di destra. Lipoff ha scelto il 4-3-3 sul quale ha lavorato sin dal primo giorno, con Pinna a girare intorno a Gomes.

E’ stata proprio la portoghese, già grande protagonista in precampionato, ad aprire le danze al 13’ concludendo in maniera pregevole una bella azione corale rifinita bene da Landa. Da quel momento il Napoli ha gestito i ritmi della prima frazione provando anche a far girare velocemente il pallone nonostante l’erba alta dello stadio di Tavagnacco.