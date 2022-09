CALCIO FEMMINILE – Juventus Women-Inter 3-3, gol ed emozioni a Vinovo

Questo pomeriggio a Vinovo è andata in scena lo scontro al vertice tra la Juventus Women e l’Inter dell’ex Rita Guarino. Le bianconere sbloccano la gara con Cantore brava a superare a tu per tu Durante. Il raddoppio arriva grazie all’olandese Beerensteyn. Le nerazzurre nella ripresa pervengono al pareggio con la doppietta di Chawinga. La Juventus torna in vantaggio con Cristiana Girelli, ma alla fine arriva il 3-3 con Karchouni. Le padroni di casa restano in dieci per il rosso ai danni di Sembrant, gara comunque dalle mille emozioni.

Marcatrici: 13′ Cantore (J), 35′ Beerensteyn (J), 47′ Chawinga (I), 60′ Chawinga (I), 89′ Girelli (J), 93′ Karchouni (I)

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin, Nilden (74′ Duljan), Rosucci, Sembrant, Boattin, Caruso, Gunnarsdottir (68′ Cernoia), Grosso (83′ Lundorf), Cantore (68′ Bonfantini), Girelli, Beerensteyn (83′ Zamanian)

A disposizione: Aprile, Forcinella, Cernoia, Lundorf, Zamanian, Bonfantini, Salvai, Arcangeli, Duljan.

INTER WOMEN (4-4-2): Durante, Sonstevold, Van Der Gragt (46′ Alborghetti), Kristjánsdóttir, Merlo (74′ Robustellini); Chawinga, Karchouni, Mihashi, Pandini (46′ Santi); Bonetti (61′ Polli), Njoya (80′ Marinelli)

A disposizione: Piazza, Santi, Marinelli, Brustia, Polli, Robustellini, Foerdos, Alborghetti, Colonna.

Ammonite: Nilden (J)

Espulsa: Sembrant (J)