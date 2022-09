Questa sera si sta giocando la sfida al “Luigi Ferraris” la sfida tra la Sampdoria e il Milan. Rossoneri avanti con il gol di Messias, ma non ci sono buone notizie per Pioli. Il Milan resta in dieci per il doppio giallo ai danni di Rafael Leao subito ad inizio ripresa. L’esterno sinistro portoghese salterà la sfida di domenica 18 Settembre contro il Napoli.

La Redazione