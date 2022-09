UFFICIALE – Domani trasferta a Firenze per il Como Women

Il Como Women ha svolto questa mattina l’allenamento di rifinitura in vista della sua seconda partita del campionato di Serie A 2022/23, contro la Fiorentina. Nel pomeriggio ci sarà la partenza della squadra per Firenze. Sono tutte convocate le 24 calciatrici della formazione di de la Fuente, con le neo arrivata Julia Karlernäs alla prima chiamata stagionale. La centrocampista svedese che, proprio durante la presentazione di pochi giorni fa, aveva dichiarato: “La Serie A è un campionato che è cresciuto molto velocemente negli ultimi anni ed è ora uno dei migliori in Europa. Voglio debuttare il prima possibile per confrontarmi con le migliori giocatrici del campionato.”

Il Como si presenta alla seconda giornata con zero punti in classifica, dopo la sconfitta contro la Juventus all’esordio allo stadio Ferruccio di Seregno. Al contrario, la viola ha trionfato per 3-1 in casa del Milan al Vismara, con la rete di Mijatović e la doppietta di Kaján, tutte nel primo tempo.

La gara è in programma per le ore 17.00 di domenica 11 settembre, allo stadio comunale Piero Torrini.

Il club lariano scenderà in campo con la nuova maglia da trasferta 2022/23, presentata ieri al centro sportivo di Cislago. A margine della presentazione ha parlato il presidente del club, Stefano Verga, che durante il suo discorso si è soffermato sulla partita di Firenze: “La terza maglia esordirà questa domenica in trasferta contro la Fiorentina. Sappiamo che è un’avversaria difficile, ma sono sicuro che la squadra scenderà in campo dando il massimo come sempre. Il nostro campionato inizia domenica, siamo pronti”.

La partita, domenica alle ore 17.00, sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma TimVision.

Fonte: Ufficio stampa Como Women Angelo Frusciante